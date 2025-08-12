Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Техасі сталася стрілянина біля магазину: троє загиблих

Поліція затримала нападника.

У Техасі сталася стрілянина біля магазину: троє загиблих
Фото: ABC News

У техаському Остіні у США чоловік посеред дня відкрив вогонь поблизу магазину торговельної мережі Target.

Як пише ABC News, на час прибуття поліції троє людей зазнали поранень, усі вони загинули. Нападник намагався залишити місце події на автівці, яку викрав в однієї із жертв.

Проте згодом від потрапив у ДТП та пересів за кермо іншого автомобіля. Зрештою правоохоронцям вдалося затримати його у південній частині міста за допомогою електрошокера.

Злочинцем виявився 32-річний чоловік, мотив якого наразі з'ясовується.
