Чехія купить у Німеччини майже пів сотні танків Leopard 2A8

За умов додаткового фінансування Чехія зможе придбати ще 14 одиниць техніки.

Міністерство оборони Чехії схвалило план придбання 44 танків Leopard 2A8 у Німеччини на суму 32,8 млрд крон (приблизно 1,6 млрд доларів), пише Bloomberg

Відомство підпише рамкову угоду і видасть обов’язковий наказ найближчими тижнями. Постачання танків заплановані на 2028–2031 роки. За умов додаткового фінансування Чехія зможе придбати ще 14 одиниць.

Ця угода є частиною модернізації чеської армії, яка значну частину старої техніки вже передала Україні для підтримки у боротьбі з російською агресією. Уряд також ухвалив план збільшення військових витрат до 3% ВВП до 2030 року.

  • Торік повідомлялося, що чеська армія отримає від Німеччини 14 старіших танків Leopard 2A4 і одну рятувальну машину Büffel-3. Це мало бути компенсацією Чехії за допомогу Україні. Перший танк мали надіслати наприкінці 2024 року. Решту машин Німеччина обіцяла надати до початку 2026-го.
