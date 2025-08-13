«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаСвіт

Конституційний суд Таїланду винесення рішення щодо прем’єрки Пхетхонтхан наприкінці серпня

Її обвинувачують у порушенні етичних стандартів під час вирішення прикордонного спору з Камбоджею.

Конституційний суд Таїланду винесення рішення щодо прем’єрки Пхетхонтхан наприкінці серпня
Пхетхонтхан Чинават
Фото: EPA/UPG

Конституційний суд Таїланду 29 серпня винесе рішення щодо дискваліфікації прем'єр-міністерки Пхетхонтхан Чинават, яку раніше відсторонили від посади ‒ через звинувачення у порушенні нею етичних стандартів під час вирішення прикордонного спору з Камбоджею.

Про це пише Bloomberg.

Суд, що складається з дев'яти суддів, зачитає вердикт о 15:00 за місцевим часом. Перед винесенням рішення суд викликав Пхетхонтхан, яку було відсторонено 1 липня, та генерального секретаря Ради національної безпеки на слухання свідків 21 серпня.

Справа проти Пхетхонтхан базується на скарзі, поданій групою сенаторів щодо коментарів, які вона зробила під час телефонної розмови з колишнім лідером Камбоджі Хун Сеном щодо протистояння на кордоні в червні. Під час розмови 

Пхетхонтхан звинувачувала тайську армію в ескалації напруженості шляхом обмеження прикордонних контрольно-пропускних пунктів, що викликало протести в Таїланді та заклики до її відставки. Пізніше вона вибачилася за ці зауваження.

Пхетхонтхан заперечує будь-які правопорушення, заявивши, що її розмова з Хун Сеном була добросовісною спробою вирішити прикордонний конфлікт.

Якщо Пхетхонтхан визнають винною, її усунуть з посади, що становить ризик для нестабільного коаліційного уряду на чолі з її партією “Фхеу Тай”. Її усунення також потенційно поглибить політичну кризу, яка залишила керівний блок лише з незначною більшістю після того, як ключовий союзник пішов у відставку через суперечку щодо телефонної розмови.

  • Вакуум лідерства виникне у критичний момент, після того, як унаслідок прикордонного зіткнення з Камбоджею наприкінці липня за п'ять днів інтенсивних боїв загинуло понад 40 людей. Таїланд зараз намагається зберегти крихке припинення вогню та вирішити суперечку шляхом двосторонніх переговорів, а зустрічі з питань безпеки заплановані на кінець серпня.
