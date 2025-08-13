Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
РЖД у вогні
РЖД у вогні
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаСвіт

Макрон: НАТО не входитиме до гарантій безпеки України — це позиція Трампа

"Це, очевидно, ключовий момент для російської сторони", - сказав президент Франції.

Макрон: НАТО не входитиме до гарантій безпеки України — це позиція Трампа
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Відповідно до позиції лідера США Дональда Трампа НАТО не має бути частиною гарантій безпеки для України.

Про це повідомив лідер Франції Еммануель Макрон після перемовин із президентами України Володимиром Зеленським та США Дональдом Трампом, пише Le Monde.

Макрон наголосив, що територіальні питання, які стосуються України, не можуть обговорювати без участі українського президента. Водночас, за його словами, Трамп висловив чітку позицію, що будь-які територіальні поступки мають бути безпосередньо пов’язані з гарантіями безпеки України.

«Трамп навіть уточнив, що НАТО не має бути частиною цих гарантій безпеки — і це, очевидно, ключовий момент для російської сторони. Водночас до системи гарантій мають увійти США та інші союзники, які готові це зробити. Це для мене дуже важлива ясність», — зазначив Макрон.

Він також повідомив, що американський президент домагається проведення окремої тристоронньої зустрічі з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, бажано в нейтральній європейській країні, прийнятній для всіх сторін.

«Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що американська мета — отримати припинення вогню на цій зустрічі в Алясці. Ми підтримуємо цю ініціативу, а також обмін полоненими та звільнення дітей», — сказав президент Франції.

  • Цьогоріч у лютому лідер США заявив, що у межах майбутньої угоди про припинення війни Україні «про НАТО можна забути».
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies