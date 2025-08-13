Макрон: НАТО не входитиме до гарантій безпеки України — це позиція Трампа

"Це, очевидно, ключовий момент для російської сторони", - сказав президент Франції.

Відповідно до позиції лідера США Дональда Трампа НАТО не має бути частиною гарантій безпеки для України.

Про це повідомив лідер Франції Еммануель Макрон після перемовин із президентами України Володимиром Зеленським та США Дональдом Трампом, пише Le Monde.

Макрон наголосив, що територіальні питання, які стосуються України, не можуть обговорювати без участі українського президента. Водночас, за його словами, Трамп висловив чітку позицію, що будь-які територіальні поступки мають бути безпосередньо пов’язані з гарантіями безпеки України.

«Трамп навіть уточнив, що НАТО не має бути частиною цих гарантій безпеки — і це, очевидно, ключовий момент для російської сторони. Водночас до системи гарантій мають увійти США та інші союзники, які готові це зробити. Це для мене дуже важлива ясність», — зазначив Макрон.

Він також повідомив, що американський президент домагається проведення окремої тристоронньої зустрічі з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, бажано в нейтральній європейській країні, прийнятній для всіх сторін.

«Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що американська мета — отримати припинення вогню на цій зустрічі в Алясці. Ми підтримуємо цю ініціативу, а також обмін полоненими та звільнення дітей», — сказав президент Франції.