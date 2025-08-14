РЖД у вогні
Великобританія проти створення Ізраїлем поселення, яке розділить Західний берег і відріже його від Східного Єрусалиму

Глава МЗС Великобританії Девід Ламмі вважає це “кричущим порушенням міжнародного права”.

Великобританія проти створення Ізраїлем поселення, яке розділить Західний берег і відріже його від Східного Єрусалиму
Девід Ламмі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі прокоментував плани Ізраїлю щодо створення нового поселення, повідомляє Reuters.

“Великобританія рішуче виступає проти планів уряду Ізраїлю щодо поселення E1, які розділять майбутню палестинську державу на дві частини та стануть кричущим порушенням міжнародного права”, – йдеться в заяві Ламмі.

Глава МЗС Великобританії наголосив, що ці плани мають бути негайно зупинені.
