Великобританія проти створення Ізраїлем поселення, яке розділить Західний берег і відріже його від Східного Єрусалиму

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі прокоментував плани Ізраїлю щодо створення нового поселення, повідомляє Reuters.
“Великобританія рішуче виступає проти планів уряду Ізраїлю щодо поселення E1, які розділять майбутню палестинську державу на дві частини та стануть кричущим порушенням міжнародного права”, – йдеться в заяві Ламмі.
Глава МЗС Великобританії наголосив, що ці плани мають бути негайно зупинені.
- Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер оголосив про готовність країни визнати Палестину суверенною державою.
Серед великих західних держав першою про намір у вересні визнати Палестину заявила Франція.
У парламенті Британії щонайменше третина депутатів вимагали від прем'єра наслідувати цей приклад.