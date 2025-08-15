​В Угорщині невідомі зняли запчастини з винищувачів МіГ-29 на військовому аеродромі

МіГ-29 Угорщина отримала у 1993 році від Росії.

На військовому аеродромі Кечкемет неподалік Будапешта невідомі особи викрали деталі з бойових літаків МіГ-29 і зникли, залишившись непоміченими, пише «Європейська правда» із посиланням на Blikk.

Крадіжка сталася близько двох тижнів тому. Зловмисники пробралися на територію, що перебуває під посиленою охороною, і зняли деталі відсіку локатора під носовими частинами літаків.

МіГ-29 Угорщина отримала у 1993 році від Росії — 28 одиниць в обмін на державний борг. У 2010-му їх замінили шведськими винищувачами Gripen. Згодом МіГи намагалися продати через відкритий тендер, однак безрезультатно, і літаки залишилися на зберіганні, поступово втрачаючи справність.

У регіональній поліції та Міністерстві оборони Угорщини підтвердили, що ведуть розслідування, але відмовилися від коментарів, пославшись на інтереси слідства.