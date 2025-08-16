Розвідка: білоруська політика "купуй своє" загострює торговельну напругу з Росією

Влада Білорусі задля підтримки власного виробника застосовує політику "купуй своє", що б’є по російському імпорту. У відповідь Москва розглядає обмеження закупівлі низки білоруських товарів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Частка білоруських товарів у роздробі впала до найнижчого рівня за всю історію – 53,5% у першому кварталі 2025 року – попри обмеження західного імпорту. Мінськ намагається довести показник до 63% до кінця року, використовуючи адміністративний ресурс і пряму роботу з ритейлерами", – ідеться в повідомленні.

За другий квартал частка зросла лише на 1,1 в. п., харчових товарів – на 1,9, непродовольчих – на 2,2. Найгірше виконання плану в сегментах верхнього одягу (11,7% за плану 34,5%) та взуття (23,5% за плану 36,5%).

Імпорт при цьому прискорюється, зокрема за півріччя поставки зросли на 17,5%, до 7,24 млрд дол.

Розвідка володіє даними, що Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі проводить зустрічі з виробниками й торговими мережами, шукаючи нові канали збуту.

Приміром, виробнику трикотажу "Полісся" запропонували продавати пледи й декоративні подушки на автозаправках. Серед інших ідей, зокрема "дні відкритих дверей" у магазинах з акцентом на білоруську продукцію, а також пропозиції бізнес-асоціацій щодо вирівнювання торгових націнок і правил викладки товарів для вітчизняних та імпортних постачальників.

"Політика "купуй своє" б’є передусім по російському імпорту. Москва відповідає дзеркально: розглядає обмеження білоруського цементу, а продажі автобусів МАЗ у РФ за сім місяців скоротилися на 58%. У липні взагалі реалізовано лише два автобуси – попри запуск нового заводу в Білорусі", – акцентували у відомстві.