У Пакистані та Індії кількість жертв унаслідок повеней перевищила 400 осіб

Сильні дощі ускладнюють роботу рятувальників з порятунку людей.

У Пакистані та Індії кількість жертв унаслідок повеней перевищила 400 осіб
Фото: EPA/UPG

У Кашмірі та Пакистані унаслідок раптових повеней та зсувіві загинули понад 400 людей, пише DW.

Відомо, що у Пакистані та частині Кашміра загинули щонайменше 344 особи. За інформацією Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих Пакистану, відомо про 324 загиблих у гірській провінції Хайбер-Пахтунхві на північному заході країни.

Ще 11 людей загинули в пакистанському Кашмірі та 9 людей стали жертвами у регіоні Гілгіт-Балтистан. Люди загинули через раптові повені та під час обвалу будівель.

Через дощі робота рятувальників, які намагаються витягти тіла з-під завалів, знайти тих, хто вижив, та надати допомогу постраждалим, значно усладнена.

Також у Кашмірі, у віддаленому гімалайському селі Чосіті, через повінь загинули щонайменше 60 людей. Врятовано щонайменше 300 людей, проте близько 200 вважаються зниклими безвісти.
