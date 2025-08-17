Зеленський: ​Учасники Коаліції охочих виступили проти насильницької зміни кордонів держав

Усі учасники Коаліції охочих висловили чітку підтримку незалежності й суверенітету України та виступили проти насильницької зміни кордонів держав.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі.

"Вдячний усім учасникам Коаліції охочих за розмову сьогодні у Брюсселі – напередодні зустрічі у Вашингтоні з президентом Трампом. Було дуже корисно. Продовжуємо координацію наших спільних позицій. Чітка підтримка незалежності та суверенітету України. Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник", - написав він у Telegram.

Зеленський назвав історичним рішення про те, що Сполучені Штати готові взяти участь у гарантіях безпеки для України.

"Гарантії безпеки за результатами нашої спільної роботи мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи. Звісно, ми говорили, як припинити вбивства якнайшвидше. Ми напрацьовуємо спільний погляд на те, якою має стати мирна угода – дійсно чесна, швидка й така, що спрацює. Дякую!", - зазначив президент України.