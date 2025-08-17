З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зеленський: ​Учасники Коаліції охочих виступили проти насильницької зміни кордонів держав

"Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник".

Зеленський: ​Учасники Коаліції охочих виступили проти насильницької зміни кордонів держав
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Усі учасники Коаліції охочих висловили чітку підтримку незалежності й суверенітету України та виступили проти насильницької зміни кордонів держав.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі. 

"Вдячний усім учасникам Коаліції охочих за розмову сьогодні у Брюсселі – напередодні зустрічі у Вашингтоні з президентом Трампом. Було дуже корисно. Продовжуємо координацію наших спільних позицій. Чітка підтримка незалежності та суверенітету України. Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник", - написав він у Telegram.

Зеленський назвав історичним рішення про те, що Сполучені Штати готові взяти участь у гарантіях безпеки для України. 

"Гарантії безпеки за результатами нашої спільної роботи мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи. Звісно, ми говорили, як припинити вбивства якнайшвидше. Ми напрацьовуємо спільний погляд на те, якою має стати мирна угода – дійсно чесна, швидка й така, що спрацює. Дякую!", - зазначив президент України.

  • Зеленський у понеділок полетить до США на переговори з президентом США Дональдом Трампом.  Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також інші європейські лідери повідомили, що  разом із Зеленським поїдуть на зустріч із Трампом у Вашингтон. 
