КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп хоче реформувати виборчу систему у США

Зокрема, він планує скасувати можливість голосування поштою.

Трамп хоче реформувати виборчу систему у США
Президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі , 30 липня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп хоче реформувати виборчу систему Сполучених Штатів.

Про це Трамп написав у недоступній в Україні соцмережі Truth Social, повідомляє Суспільне.

"Я збираюся очолити рух за відмову від голосування поштою. Першим кроком стане підписання указу, спрямованого на забезпечення чесності на проміжних виборах [до Сенату США] 2026 року", - написав Трамп.

Він нагадав, що США - єдина країна у світі, яка використовує поштове голосування. За словами президента США, інші країни відмовилися від голосування поштою через масові фальсифікації.

Також Дональд Трамп заявив про намір відмовитися від "надзвичайно неточних, дуже дорогих і вкрай сумнівних пристроїв для автоматичної реєстрації та підрахунку голосів виборців". Вони, за його даними, коштують "в десять разів дорожче" паперових бюлетенів.

"Шахрайство з поштовими бюлетенями та машинами для голосування має закінчитися зараз", - зауважив Трамп.
