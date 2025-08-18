Трамп хоче реформувати виборчу систему у США

Президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі , 30 липня 2025 року.

Президент США Дональд Трамп хоче реформувати виборчу систему Сполучених Штатів.

Про це Трамп написав у недоступній в Україні соцмережі Truth Social, повідомляє Суспільне.

"Я збираюся очолити рух за відмову від голосування поштою. Першим кроком стане підписання указу, спрямованого на забезпечення чесності на проміжних виборах [до Сенату США] 2026 року", - написав Трамп.

Він нагадав, що США - єдина країна у світі, яка використовує поштове голосування. За словами президента США, інші країни відмовилися від голосування поштою через масові фальсифікації.

Також Дональд Трамп заявив про намір відмовитися від "надзвичайно неточних, дуже дорогих і вкрай сумнівних пристроїв для автоматичної реєстрації та підрахунку голосів виборців". Вони, за його даними, коштують "в десять разів дорожче" паперових бюлетенів.

"Шахрайство з поштовими бюлетенями та машинами для голосування має закінчитися зараз", - зауважив Трамп.