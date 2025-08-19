Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Світ

ЗМІ: в парламенті Фінляндії помер депутат

Еемелі Пелтонен мав захворювання нирок.

ЗМІ: в парламенті Фінляндії помер депутат
Еемелі Пелтонен
Фото: Seppo Samuli/Lehtikuva

У Фінляндії депутата Еемелі Пелтонена знайшли мертвим у будівлі парламенту. Ймовірно, йдеться про самогубство, але причини смерті ще вивчатимуть, інформує видання Yle.

Пресслужба парламенту повідомила, що депутат Пелтонен помер у будівлі парламенту в першій половині дня. 

У червні цього року Пелтонен писав у Facebook про проблеми зі здоров'ям. Він страждав на захворювання нирок. В останні тижні весняної сесії він був відсутній у парламенті і протягом літа перебував на лікарняному.

Поліція відкрила справа і з'ясовує причини смерті. Водночас, за даними поліції, інцидент не має ознак злочину.

  • У Франції жандарми знайшли повішеним у власній оселі 54-річного депутата Національних зборів Олів'є Марле. Він неодноразово гостро критикував політику чинного глави держави Емманюеля Макрона. 
