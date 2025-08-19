ЗМІ: в парламенті Фінляндії помер депутат

У Фінляндії депутата Еемелі Пелтонена знайшли мертвим у будівлі парламенту. Ймовірно, йдеться про самогубство, але причини смерті ще вивчатимуть, інформує видання Yle.
Пресслужба парламенту повідомила, що депутат Пелтонен помер у будівлі парламенту в першій половині дня.
У червні цього року Пелтонен писав у Facebook про проблеми зі здоров'ям. Він страждав на захворювання нирок. В останні тижні весняної сесії він був відсутній у парламенті і протягом літа перебував на лікарняному.
Поліція відкрила справа і з'ясовує причини смерті. Водночас, за даними поліції, інцидент не має ознак злочину.
