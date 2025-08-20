Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Повстанці в ДР Конго вбили 140 цивільних жителів попри мирний процес, ‒ правозахисники

Підтримувані Руандою повстанці “стратили безпідставно” місцевих жителів, включно зі жінками та дітьми, переважно з етнічної групи хуту в районі Рутшуру.

Повстанці в ДР Конго вбили 140 цивільних жителів попри мирний процес, ‒ правозахисники
Президент ДР Конго Фелікс Чісекеді
Фото: EPA/UPG

Повстанці M23 у липні вбили щонайменше 140 людей на сході Демократичної Республіки Конго попри мирний процес, повідомляє BBC

“Це один із найжахливіших злочинів, скоєних озброєним угрупованням з моменту його відродження наприкінці 2021 року”, ‒ йдеться у звіті Human Rights Watch (HRW).

Людей вбили попри мирний процес, організований за посередництва США та Катару, спрямований на припинення конфлікту в регіоні.

Свідки повідомили правозахисній групі, що підтримувані Руандою повстанці “стратили безпідставно” місцевих жителів, включно зі жінками та дітьми, переважно з етнічної групи хуту в районі Рутшуру.

Повстанці раніше рішуче заперечували будь-яку причетність до цих убивств, називаючи звинувачення “відвертим перекручуванням фактів”.

Ймовірна різанина, ймовірно, сталася під час кампанії M23 проти Демократичних сил визволення Руанди (FDLR) ‒ озброєного угруповання хуту, сформованого винуватцями геноциду 1994 року в сусідній Руанді.

HRW заявила, що загальна кількість убивств у липні може перевищити 300, що підтверджує аналогічні висновки ООН, зроблені раніше цього місяця.
