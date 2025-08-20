На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
ГоловнаСвіт

Reuters: Москва готується підвищити податки та скоротити витрати, щоб врятувати оборонку

У  2025 році на оборонку РФ передбачено близько 17 трлн рублів — 41% усіх державних витрат, найбільше з часів "холодної війни".

Reuters: Москва готується підвищити податки та скоротити витрати, щоб врятувати оборонку
Фото: EPA/UPG

Москва готується підвищити податки та скоротити витрати, намагаючись підтримувати високий рівень оборонних витрат, пише Reuters.

Як пише агентство, Путін відкинув припущення, що війна вбиває економіку Росії, але дефіцит бюджету зростає зі зростанням витрат, тоді як доходи від нафти і газу скорочуються під тиском західних санкцій. 

За даними чиновників та економістів, російська економіка ризикує потрапити в рецесію, і хоча процентні ставки починають знижуватися з 20-річних максимумів, дефіцит бюджету зріс до 4,9 трильйона рублів (61 мільярд доларів), що свідчить про те, що Росії буде важко виконувати свої поточні зобов'язання та продовжувати фінансувати війну в нинішніх темпах. 

Тому Кремль планує підвищення податків та урізання соціальних програм, щоб профінансувати військові потреби. 

У 2025 році на оборону та безпеку передбачено близько 17 трлн рублів — 41% усіх державних витрат, найбільше з часів "холодної війни". Це вже спричинило зростання інфляції, рекордні відсоткові ставки та загрозу рецесії.

Голова бюджетного комітету Ради Федерації Анатолій Артамонов попередив, що у найближчі три роки "доведеться жити менш комфортно", оскільки видатки на освіту та медицину скорочуються. Економісти прогнозують подальше зростання податкового тиску та стагнацію економіки.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies