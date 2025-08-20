Reuters: Москва готується підвищити податки та скоротити витрати, щоб врятувати оборонку

У 2025 році на оборонку РФ передбачено близько 17 трлн рублів — 41% усіх державних витрат, найбільше з часів "холодної війни".

Москва готується підвищити податки та скоротити витрати, намагаючись підтримувати високий рівень оборонних витрат, пише Reuters.

Як пише агентство, Путін відкинув припущення, що війна вбиває економіку Росії, але дефіцит бюджету зростає зі зростанням витрат, тоді як доходи від нафти і газу скорочуються під тиском західних санкцій.

За даними чиновників та економістів, російська економіка ризикує потрапити в рецесію, і хоча процентні ставки починають знижуватися з 20-річних максимумів, дефіцит бюджету зріс до 4,9 трильйона рублів (61 мільярд доларів), що свідчить про те, що Росії буде важко виконувати свої поточні зобов'язання та продовжувати фінансувати війну в нинішніх темпах.

Тому Кремль планує підвищення податків та урізання соціальних програм, щоб профінансувати військові потреби.

У 2025 році на оборону та безпеку передбачено близько 17 трлн рублів — 41% усіх державних витрат, найбільше з часів "холодної війни". Це вже спричинило зростання інфляції, рекордні відсоткові ставки та загрозу рецесії.

Голова бюджетного комітету Ради Федерації Анатолій Артамонов попередив, що у найближчі три роки "доведеться жити менш комфортно", оскільки видатки на освіту та медицину скорочуються. Економісти прогнозують подальше зростання податкового тиску та стагнацію економіки.