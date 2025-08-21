Туреччина може взяти участь в гарантіях безпеки для України

Завдяки участі США в гарантіях безпеки долучитися до них зможе більша кількість країн, вважає президент Володимир Зеленський. На зустрічі з журналістами 20 серпня він сказав, що про участь Сполучених Штатів у гарантіях безпеки до його поїздки в Вашингтон 18 серпня взагалі не йшлося. А тепер Вашингтон просигналізував, що готовий долучитися.

Без координації гарантій безпеки з боку США була невизначеність у деяких європейських країн. А також є випадок, що країна Європи надала список того, що готова зробити для України, і перелік того, що вона зробить, якщо буде присутність або координація Америки.

“Сьогодні ми маємо позитивний сигнал від Америки, від Президента Трампа, від його команди, що вони будуть учасниками гарантій безпеки для України. І це відкриває можливість, щоб інші країни, які до цього були до чогось готові – підтвердили це. Зараз генштаби ключових країн вже почали проговорювати, до чого вони готові. І деякі країни, яких не було, напевно, зараз будуть з'являтися. Наприклад, Туреччина. Після того, як Америка дає сигнал – це важливий крок від Президента Трампа і Сполучених Штатів Америки – то Туреччина говорить, що вона готова забезпечувати безпеку в Чорному морі. Сама або з кимось ще. Тобто цю частину гарантій безпеки – безпеку в Чорному морі – Туреччина готова забезпечувати в партнерстві з кимось”, – розповів президент.

Говорячи про те, яким може бути іноземний гарантійний контингент, Володимир Зеленський відповів, що поки що кількість країн, які готові надіслати своїх військових, невідома.

“Ми знаємо, що в коаліції охочих є 30 країн, які потенційно розглядають свою участь в гарантіях безпеки. Хтось може бути boots on the ground. Хтось готовий дати air defense. Хтось буде прикривати небо або робити деякий час патрулювання в небі, у відповідних літаках відповідної кількості. Хтось, я впевнений, буде готовий тільки до фінансування, тому що має нейтралітет або інший статус у своїй Конституції. Важливо, що є ці країни, серед яких і Японія, і Австралія, що вони присутні і вони готові. Ми не знаємо, на що саме вони будуть готові, але важливо, що вони є”, – сказав він.

Зеленський підкреслив, що головний контингент – це армія України, і їй потрібні зброя і зарплати. Саме з цим і можуть допомогти партнери.

Президент також пояснив, чому не хоче бачити Китай серед гарантерів.

“По-перше, Китай нам не допоміг зупинити цю війну від початку. По-друге, Китай допоміг Росії, відкривши ринок дронів. Третє: тут питання навіть не про військовослужбовців, які там присутні. Мова йде про Будапештський меморандум. Китай був серед цих підписантів, вони не зробили нічого, коли був окупований Крим. Саме тому нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні, і не допомагали Україні в той момент, коли нам дійсно це було потрібно після 24 лютого. Саме тому нам потрібні гарантії безпеки лише від тих країн, які готові нам допомогти”, – підсумував він.