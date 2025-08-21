Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану

Санкції спрямовані проти компаній та суден, які залучені до перевезення й продажу іранської нафти.

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти іранських компаній та суден, залучених до перевезення й продажу нафти з Ірану.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів США.

Зазначається, що санкції стосуються 13 організацій, які базуються в Гонконзі, Китаї, ОАЕ та на Маршаллових островах, а також восьми суден.

Крім того, обмеження були застосовані проти громадянина Греції Антоніоса Маргарітіса та його компаній і суден. За даними Мінфіну США вони були причетні до транспортування іранської нафти в обхід санкцій.

"Сьогоднішні заходи проти Маргарітіса та його мережі послаблюють здатність Тегерана фінансувати свої програми з розробки сучасних озброєнь, підтримувати терористичні угруповання та загрожувати безпеці наших військ і союзників", – наголосив міністр фінансів США Скотт Бессент.

В свою чергу Держдепартамент США запровадив санкції проти двох китайських операторів нафтових терміналів і сховищ. Вони займалися імпортом іранської нафти на танкерах, які раніше потрапили під санкції США.