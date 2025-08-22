На арктичній станції "Академік Вернадський" зафіксували землетрус

Осередок знаходився на глибині 14 км, а магнітуда становила 7 за шкалою Ріхтера.

Потужний землетрус у протоці Дрейка між Південною Америкою та Антарктидою зафіксований в ніч на п'ятницю обладнанням на українській арктичній станції "Академік Вернадський".

Про це повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру України

"Осередок знаходився на глибині 14 км, а магнітуда становила 7 (за шкалою Ріхтера). Такі землетруси відносять до руйнівних. У Чилі вже оголосили загрозу цунамі", - йдеться в повідомленні.

Фіксація сейсмічного поштовху на станції відбулася 21 серпня о 23:16, тобто коли в Україні була 5:16 22 серпня.

українські полярники фізично землетрус не відчули, але його виявило сейсмоакустичне обладнання станції. Також мареографи зафіксували припливну хвилю від поштовху.

"На стрічці аналогового мареографа видно, що перша хвиля цунамі дійшла до нашого острова о першій ночі 22 серпня за місцевим часом. Її амплітуда становила лише близько 20 см. Відлуння в акваторії тривали ще 5 годин", - йдеться в повідомленні.

На станції вже фіксували сильний землетрус у протоці Дрейка цього року - це було 2 травня.