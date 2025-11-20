“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
У Норвегії заявили про диверсії Росії проти авіамедслужби в Арктиці

В умовах норвезької арктичної зими це може бути вкрай небезпечно, заявив держсекретар МЗС.

Арктика
Фото: altapress.ru

Росія системно глушить GPS у північних регіонах Норвегії, пише The Telegraph.

Як повідомив державний секретар зовнішньополітичного відомства Ейвінд Вад Петерссон, це створює загрозу для цивільної авіації та, зокрема, санітарних вертольотів.

«Ми бачимо гібридні заходи, гібридні атаки, гібридні кампанії з російського боку. Один із прикладів — у прикордонному регіоні майже безперервно триває глушіння чи спуфінг GPS, що ускладнює польоти цивільних суден, зокрема авіамедичної служби. В умовах норвезької арктичної зими це може бути вкрай небезпечно», - наголосив Петерсон.

GPS-глушіння — це метод радіоелектронної боротьби, коли пілотів дезорієнтують хибними сигналами, змушуючи навігацію «вважати», що літак перебуває в іншому місці.

Одним із зафіксованих інцидентів став випадок у липні на архіпелазі Свальбард, де масове спуфінгування GPS дезорієнтувало авіамедичні борти і рятувальні гелікоптери. Порушення роботи навігації було настільки суттєвим, що норвезьке управління цивільної авіації видало відповідний NOTAM-попередження для пілотів.

Виступ Петерссона на Берлінській конференції з безпеки став черговим сигналом, що Росія розширює свою гібридну кампанію проти Заходу у відповідь на підтримку України. Після повномасштабного вторгнення 2022 року європейські спецслужби пов’язують РФ із десятками диверсій — від підривів інфраструктури в Балтійському регіоні до інцидентів в Арктиці.

Серед найрезонансніших — пересилання російськими агентами пакунків із запальними сумішами через міжнародні служби доставки, зокрема DHL. Деякі з цих пристроїв маскували під секс-іграшки. Вони надходили до Бірмінгема, східної Німеччини та Польщі, де спалахували і потребували гасіння.

Окреме занепокоєння викликає ситуація в Арктиці. Тор’є Сандвік, міністр оборони Норвегії, у коментарі The Telegraph заявив, що Росія нарощує ядерний потенціал на Кольському півострові і намагається встановити контроль над новими арктичними морськими шляхами, що відкрилися через танення льодів. 
