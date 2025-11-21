Зеленський обговорив із Генсеком НАТО дипломатичні можливості та "мирний план" США

Марк Рютте висловив співчуття у зв’язку з жахливою атакою Росії по Тернополю.

Президент Володимир Зеленський обговорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте дипломатичні можливості і запропонований США план для припинення війни в Україні.

Про це Володимир Зеленський розповів у соцмережах.

"Марк висловив співчуття у зв’язку з жахливою атакою Росії по Тернополю. Загинула 31 людина, серед них шестеро дітей. Пошуково-рятувальні роботи на місці цієї трагедії досі тривають", – ідеться у повідомленні.

Президент наголошує, що українці більше за всіх у світі хочуть закінчення цієї війни, припинення вбивств і достойного миру.

"Обговорили наявні дипломатичні можливості та план, запропонований американською стороною. Ми готові працювати швидко й конструктивно, щоб він спрацював. Координуємо спільні наступні кроки. Дякую за підтримку!", – додає Президент.