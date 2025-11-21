Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський обговорив із Генсеком НАТО дипломатичні можливості та "мирний план" США

Марк Рютте висловив співчуття у зв’язку з жахливою атакою Росії по Тернополю.

Зеленський обговорив із Генсеком НАТО дипломатичні можливості та "мирний план" США
Володимир Зеленський та Марк Рютте
Фото: Telegram

Президент Володимир Зеленський обговорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте дипломатичні можливості і запропонований США план для припинення війни в Україні. 

Про це Володимир Зеленський розповів у соцмережах. 

"Марк висловив співчуття у зв’язку з жахливою атакою Росії по Тернополю. Загинула 31 людина, серед них шестеро дітей. Пошуково-рятувальні роботи на місці цієї трагедії досі тривають", – ідеться у повідомленні. 

Президент наголошує, що українці більше за всіх у світі хочуть закінчення цієї війни, припинення вбивств і достойного миру. 

"Обговорили наявні дипломатичні можливості та план, запропонований американською стороною. Ми готові працювати швидко й конструктивно, щоб він спрацював. Координуємо спільні наступні кроки. Дякую за підтримку!", – додає Президент.
