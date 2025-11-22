“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСвіт

У Палаті представників почали збір підписів для голосування за нові санкції проти Росії

Конгресмени мають зібрати 218 підписів.

У Палаті представників почали збір підписів для голосування за нові санкції проти Росії
Володимир Зеленський і Браян Фіцпатрік
Фото: ОПУ

Член Палати представників США республіканець Браян Фіцпартік повідомив про нові заходи проти Росії.

Республіканець відреагував на повідомлення The Wall Street Journal про те, що Трамп вимагає від України погодитись на "мирний план" до 27 листопада.

"Виправлення: Сполучені Штати хочуть отримати від Росії відповідь щодо безумовного виведення військ з України до четверга. Ця пропаганда, розроблена Росією, повинна бути відкинута і проігнорована як несерйозна нісенітниця. У цей момент необхідний мир завдяки силі, а не умиротворенню", – повідомив політик.

Фіцпартік написав, що група конгресменів повідомила керівництво Палати представників про збір підписів під так званою петицією про звільнення. Це робиться, аби “змусити провести голосування щодо жорстких санкцій проти Росії”.

Якщо цю петицію підпишуть 218 членів Палати представників США, це дозволить поставити законопроєкт на голосування в позачерговому порядку.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies