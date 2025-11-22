У Палаті представників почали збір підписів для голосування за нові санкції проти Росії

Член Палати представників США республіканець Браян Фіцпартік повідомив про нові заходи проти Росії.

Республіканець відреагував на повідомлення The Wall Street Journal про те, що Трамп вимагає від України погодитись на "мирний план" до 27 листопада.

"Виправлення: Сполучені Штати хочуть отримати від Росії відповідь щодо безумовного виведення військ з України до четверга. Ця пропаганда, розроблена Росією, повинна бути відкинута і проігнорована як несерйозна нісенітниця. У цей момент необхідний мир завдяки силі, а не умиротворенню", – повідомив політик.

Фіцпартік написав, що група конгресменів повідомила керівництво Палати представників про збір підписів під так званою петицією про звільнення. Це робиться, аби “змусити провести голосування щодо жорстких санкцій проти Росії”.

Якщо цю петицію підпишуть 218 членів Палати представників США, це дозволить поставити законопроєкт на голосування в позачерговому порядку.