Лідер більшості у Сенаті заявив про готовність ухвалити "руйнівні санкції" проти РФ

Сенатор Джон Тун, який очолює республіканську більшість у верхній палаті Конгресу США, заявив про готовність його колег досягти прогресу щодо законопроєкту, котрий передбачає санкції проти країн, які імпортують енергоресурси з Росії, а також компаній, які підтримують російську промисловість.

Як пише Politico, Тун стверджує, що сенатори вже обговорюють дату і час, коли зможуть розглянути так званий законопроєкт Грема-Блументаля - за прізвищами сенаторів, які ще кілька місяців тому внесли його до парламенту.

Лідер республіканців прогнозує, що Сенат візьметься за справу з цього питання упродовж наступних 30 днів. Автори проєкту попрацювали з Білим домом для усунення "технічних проблем", і тепер, на думку Туна, "усе готово, час рухатися далі".

Група сенаторів прагнули зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським під час його перебування у Вашингтоні, проте у п'ятницю Конгрес не працює, і законотворці будуть поза межами столиці.