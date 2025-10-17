З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Лідер більшості у Сенаті заявив про готовність ухвалити "руйнівні санкції" проти РФ

Це може статися у найближчий місяць.

Лідер більшості у Сенаті заявив про готовність ухвалити "руйнівні санкції" проти РФ
Лідер більшості в Сенаті США Джон Тун
Фото: EPA/UPG

Сенатор Джон Тун, який очолює республіканську більшість у верхній палаті Конгресу США, заявив про готовність його колег досягти прогресу щодо законопроєкту, котрий передбачає санкції проти країн, які імпортують енергоресурси з Росії, а також компаній, які підтримують російську промисловість. 

Як пише Politico, Тун стверджує, що сенатори вже обговорюють дату і час, коли зможуть розглянути так званий законопроєкт Грема-Блументаля - за прізвищами сенаторів, які ще кілька місяців тому внесли його до парламенту.

Лідер республіканців прогнозує, що Сенат візьметься за справу з цього питання упродовж наступних 30 днів. Автори проєкту попрацювали з Білим домом для усунення "технічних проблем", і тепер, на думку Туна, "усе готово, час рухатися далі".

Група сенаторів прагнули зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським під час його перебування у Вашингтоні, проте у п'ятницю Конгрес не працює, і законотворці будуть поза межами столиці.
