Сили оборони завдали точних ударів по військових цілях та нафтобазі РФ в окупованому Криму

Сили оборони України завдали нових точних ударів по військових цілях та об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури рф на території тимчасово окупованого Криму.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Так, у ніч на 17 жовтня підрозділи Сил оборони атакували нафтобазу в селищі Гвардійське. На підприємстві спалахнула пожежа. Зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000.
Також СОУ завдали успішного удару по "федеральній державній казенній установі "Комбінат "Гвардійський" росрезерву, що в селі Кар’єрне Сакського району.
Також українські військові уразили склад пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої, а також радіолокаційну станцію “Небо-У” в Євпаторії.
Результати роботи Сил оборони уточнюються.
"Реалізація асиметричних заходів для послаблення наступального і воєнно-економічного потенціалу країни-агресора триватиме, доки кремль не припинить збройну агресію проти України", — наголошують у Генштабі.
- РФ збила свій винищувач Су-30СМ. Відомо про займання 2-х двигунів та катапультування екіпажу літака російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання у західно-північній частині тимчасово окупованої АР Крим.