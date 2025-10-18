Головне за ніч та ранок суботи, 18 жовтня: майже 130 боєзіткнень, бої на Південно-Слобожанському напрямку

Нічна повітряна атака, 128 бойових зіткнень, бої на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках, ворожі обстріли, закриття летовищ на Росії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував працювати разом із США над мирним планом для України за зразком плану Дональда Трампа для Гази, пише Axios із посиланням на поінформоване джерело.

Пропозиція прозвучала під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського із європейськими лідерами у п’ятницю.

Також Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував провести термінову розмову радників із національної безпеки Європи на вихідних, щоб обговорити подальші кроки щодо підтримки України.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 128 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Молодецьке, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Западного та в напрямку населених пунктів Бологівка, Кутьківка, Обухівка, Колодязне.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1150 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 129 180 солдатів.

Про наслідки нічної атаки росіян на Запоріжжя повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Ворог ударив "шахедом" по одному із освітніх закладів Запоріжжя. У триповерховій будівлі спалахнула пожежа. Також під обстріл потрапила адміністративна будівля. В обох випадках, за попередніми даними, постраждалих не зафіксовано.

Сили ППО уночі знищили 136 зі 164 ударних ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 18 жовтня дронова атака у російських регіонах призвела до закриття одразу семи аеропортів.

За інформацією "Росавіації" та місцевої влади у країні-агресорі, через загрозу БПЛА не працювали летовища у Сочі, Ярославлі, Калузі, Нижньому Новгороді, Самарі, Ульяновську та Пензі.

Про масованій обстріл безпілотниками повідомили у Сочі. Там затримки стосувалися щонайменше 27 авіарейсів, два літаки кружляли у повітрі без можливості здійснити посадку.

РФ втратила підстанцію "Вешкайма" в Ульяновській області, яка є одним з ключових елементів російської енергосистеми, пише керівник Центру протидії дезіфнормації Андрій Коваленко.

Енергооб'єкт забезпечував з’єднання між Ульяновською, Мордовською, Чуваською та Самарською областями й виконував функцію транзитного вузла для постачання електроенергії від Сизранської та Жигулівської ГЕС до центральних регіонів Росії.

Тримаймося!