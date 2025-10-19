Унаслідок атаки РФ по Шахтарській громаді Дніпропетровщини постраждали 10 цивільних

Росіяни знову атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Унаслідок ворожої атаки у Шахтарській громаді постраждали 10 цивільних.

Про це повідомляє т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Ворог продовжував терор області. Через атаку БпЛА у Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка у важкому стані", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки горіли квартири у трьох багатоповерхівках. Зайнялася приватна оселя і у Межівській громаді. У Миколаївській пошкоджена інфраструктура.

По Нікопольщині російські війська били з артилерії, застосували дрони. Потерпали райцентр і Покровська громада. В останній зайнявся дах приватного будинку.

За уточненими даними щодо наслідків влучання безпілотника, яке сталося надвечір 18 жовтня. Пошкоджені оселя місцевих, дві автівки, лінія електропередач.

Оборонці неба знищили в області 4 БпЛА.