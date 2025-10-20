Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Російські війська за добу втратили 890 солдатів і майже 50 артсистем

Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 131 070 осіб. 

Російські війська за добу втратили 890 солдатів і майже 50 артсистем
Ілюстративне фото
Фото: 23 ОМБр

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 890 окупантів, 2 танки ворога, засіб ППО, 45 артилерійських систем, 94 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 131 070 (+890) осіб 
  • танків – 11270 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 23399 (+0) од
  • артилерійських систем – 33879 (+45) од
  • РСЗВ – 1524 (+0) од
  • засоби ППО – 1229 (+1) од
  • літаків – 428 (+0) од
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72365 (+398)
  • крилаті ракети – 3864 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64892 (+94)
  • спеціальна техніка – 3980 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
