Російські війська за добу втратили 890 солдатів і майже 50 артсистем

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 890 окупантів, 2 танки ворога, засіб ППО, 45 артилерійських систем, 94 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 131 070 (+890) осіб
- танків – 11270 (+2) од
- бойових броньованих машин – 23399 (+0) од
- артилерійських систем – 33879 (+45) од
- РСЗВ – 1524 (+0) од
- засоби ППО – 1229 (+1) од
- літаків – 428 (+0) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72365 (+398)
- крилаті ракети – 3864 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64892 (+94)
- спеціальна техніка – 3980 (+0).
Дані уточнюються.