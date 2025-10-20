«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ГоловнаСуспільствоВійна

Міненерго: росіяни намагаються одночасно знищити енергооб'єкти у різних регіонах України

Ворог намагається одночасно знищити об'єкти генерації, елементи системи передачі і розподілу електроенергії.

Міненерго: росіяни намагаються одночасно знищити енергооб'єкти у різних регіонах України
Фото: ДСНС

Росіяни змінили тактику обстрілів енергеооб'єктів України і намагаються одначасно пошкодити енергосистему у різних регіонах. Це ускладнює оперативне відновлення інфраструктури.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник у телеефірі, пише Укрінформ.

"Порівняно із минулою зимою є зміна ворожих обстрілів. Якщо раніше під час масованих атак по енергетичних об'єктах ворог намагався уразити все і скрізь, то зараз вони зосереджуються на окремих регіонах та окремих енергооб'єктах", — каже Колісник.

Тактика росіян спрямована на пробиття захисту  енергооб'єкта із застосуванням різних засобів ураження. Колісник наголошує, що ворог намагається одночасно знищити як об'єкти генерації, так і елементи системи передачі та розподілу електроенергії.

"Такий підхід ускладнює оперативне відновлення нормального постачання електроенергії", — додав Колісник.

Водночас, попри прицільні удари держава та місцеве самоврядування роблять усе необхідне, щоб забезпечити населення доступом до енергії.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies