Міненерго: росіяни намагаються одночасно знищити енергооб'єкти у різних регіонах України

Росіяни змінили тактику обстрілів енергеооб'єктів України і намагаються одначасно пошкодити енергосистему у різних регіонах. Це ускладнює оперативне відновлення інфраструктури.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник у телеефірі, пише Укрінформ.

"Порівняно із минулою зимою є зміна ворожих обстрілів. Якщо раніше під час масованих атак по енергетичних об'єктах ворог намагався уразити все і скрізь, то зараз вони зосереджуються на окремих регіонах та окремих енергооб'єктах", — каже Колісник.

Тактика росіян спрямована на пробиття захисту енергооб'єкта із застосуванням різних засобів ураження. Колісник наголошує, що ворог намагається одночасно знищити як об'єкти генерації, так і елементи системи передачі та розподілу електроенергії.

"Такий підхід ускладнює оперативне відновлення нормального постачання електроенергії", — додав Колісник.

Водночас, попри прицільні удари держава та місцеве самоврядування роблять усе необхідне, щоб забезпечити населення доступом до енергії.