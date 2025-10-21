​Росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру Черкащини

У Черкаській області вночі росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури. Сили оборони відбили частину атак, знешкодивши три російські безпілотники.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець і Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок обстрілів постраждалих немає. Рятувальники ліквідували пожежі на об’єкті.

У Смілянській тергромаді уламками дрона пошкоджено вуличний трансформатор. Понад півтори сотні абонентів залишилися без світла.

За попередніми даними, є наслідки і для житлової інфраструктури. Обстеження триває. Усі потрібні служби продовжують роботу.

Як повідомлялося, вночі ворог також ударив “шахедами” по об’єкту теплопостачання і енергооб’єкту в двох громадах Чернігівського району. Чернігів і північні громади області знеструмлені.