Чернігів і північні громади знеструмлені внаслідок атаки

Енергетики працюють над відновленням постачання, а поки що критична інфраструктура працюватиме від генераторів.

Чернігів і північні громади знеструмлені внаслідок атаки
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Чернігів і північні громади області знеструмлені внаслідок масованої російської атаки. Ворог вдарив “шахедами” по об’єкту теплопостачання і енергооб’єкту в двох громадах Чернігівського району.

Загалом росіяни за добу застосували проти області 51 засіб ураження, зокрема дві балістичні ракети. Про це повідомив голова ОВА Вячеслав Чаус. 

“Критична інфраструктура переведена на генератори. Частково розгорнуті пункти незламності. У випадку більш тривалих строків відновлення електропостачання – такі пункти будуть розгортатись додатково”, – повідомив він. 

  • Уночі 21 жовтня Росія атакувала Україну і дронами, і ракетами. Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі над Чернігівською областю. 
