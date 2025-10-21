Росіяни атакували дроном цивільного на Херсонщині

Сьогодні ввечері, 21 жовтня, російські окупанти атакували мирного мешканця Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Орієнтовно о 18:45 російські окупаційні війська атакували з БпЛА жителя Томиної Балки”, - йдеться у повідомленні.
На цивільного чоловіка росіяни скинули боєприпас, через це 65-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму. Медики його дообстежують.
- Вчора російські окупанти атакували село Осокорівку Херсонської області. Внаслідок атаки постраждав 36-річний цивільний.