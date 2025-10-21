«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Росіяни атакували дроном цивільного на Херсонщині

Чоловік дістав мінно-вибухову травму.

Сьогодні ввечері, 21 жовтня, російські окупанти атакували мирного мешканця Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА

“Орієнтовно о 18:45 російські окупаційні війська атакували з БпЛА жителя Томиної Балки”, - йдеться у повідомленні. 

На цивільного чоловіка росіяни скинули боєприпас, через це 65-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму. Медики його дообстежують.
