Росіяни атакували дроном цивільного на Херсонщині

На цивільного чоловіка росіяни скинули боєприпас, через це 65-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму. Медики його дообстежують.

“Орієнтовно о 18:45 російські окупаційні війська атакували з БпЛА жителя Томиної Балки”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

