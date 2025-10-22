Українські кіберфахівці отримали доступ до документів 360-го авіаремонтного заводу (АРЗ) РФ – одного з важливих підприємств військово-промислового комплексу країни-агресорки.

Цей завод є базовим для ремонту і модернізація літаків Ту-22 до версії М3, Ту-95 до версії МС, Іл-76/78, обслуговування цивільних Іл-76Т(ТД), ремонту вузлів і підвісних агрегатів дозаправлення, фарбування, дообладнання та утилізації авіатехніки. До речі, 360 АРЗ є єдиним підприємством у Росії, яке може модернізувати стратегічні бомбардувальники ТУ-95.

Фото: LB.ua документи 360-го авіаремонтного заводу (АРЗ) РФ

АРЗ входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) державної корпорації «Ростех».

Завод від жовтня 2022 року перебуває під санкціями США, а від грудлня того ж року – і ЄС.

Серед документів які вилучили кіберфахівці, були актуальні плани ремонту військової авіації, адреси і телефони співробітників заводу. Що цікаво – зламали АРЗ тоді, коли у заводу закінчилися ліцензії на захист від провайдера Kaspersky.

Кіберфахівці зауважили, що на підставі цієї атаки очевидно - жодне підприємство російського ВПК не є достатньо захищеним від хакерських атак.

Внаслідок кібератаки завдали шкоди IT–інфраструктурі підприємства; це призведе до відтермінування графіку поставок та ремонту військової техніки Росії.