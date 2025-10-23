З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
​На Донеччині посадовці екоінспекції привласнили понад 1,6 млн грн із зарплатного фонду

Обвинувальні акти скеровано до суду.

​На Донеччині посадовці екоінспекції привласнили понад 1,6 млн грн із зарплатного фонду
Фото: З відкритих джерел

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження щодо начальника Донецької обласної екологічної інспекції та головного бухгалтера цієї установи за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на оплату праці. Також завершено спеціальне досудове розслідування щодо начальника одного з відділів цієї інспекції. Обвинувальні акти скеровано до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР

"Після повномасштабного вторгнення Росії посадовці скористались можливістю запровадження дистанційної роботи та нараховували зарплату начальнику одного з відділів, достеменно знаючи, що він виїхав до Росії та не може виконувати покладені на нього обов’язки. За домовленості, він повертав посадовцям частину отриманих «доходів», а чиновники вносили неправдиві відомості щодо виконаної роботи працівника до табелів обліку робочого часу, наказів про преміювання, встановлення надбавок та до розрахунково-платіжних документів", - йдеться в повідомленні.

Таким чином здійснено розтрату щонайменше 1,6 млн грн бюджетних коштів.

Начальник обласної екологічної інспекції та головний бухгалтер цієї установи обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК (розтрата майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена організованою групою, в умовах воєнного стану, а також внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

У окремому провадженні щодо начальника відділу, проведеного у взаємодії з СБУ за спеціальною процедурою, йому інкриміновано пособництво у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем у складі організованої групи та службове підроблення (ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК).

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. 
