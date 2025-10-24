Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
Війна

Повне озброєння України і повернення територій, ‒ Гербст про найкращий результат у війні

“Якби американська політика була такою рішучою з нашими європейськими партнерами, таким би був результат. Але Трамп у цьому не зацікавлений".

Повне озброєння України і повернення територій, ‒ Гербст про найкращий результат у війні
Фото: atlanticcouncil.org

Найкращим результатом у розв'язанні війни РФ проти України було б повністю озброїти Київ, дозволивши стріляти, куди забажають, лише не по російських цивільних жителях, і повернення Україною значної частини своєї території. 

Про це колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив в інтерв’ю Independence Avenue, на запитання: “Чи бачите ви якийсь реалістичний шлях до миру? На вашу думку, який був би найкращий результат для України, Європи та США?”

“Якби американська політика була такою рішучою з нашими європейськими партнерами, таким би був результат. Але Трамп у цьому не зацікавлений”, ‒ сказав він. 

“Тривалий мир, заснований, знову ж таки, на тому, аби переконати Путіна припинити стріляти, – це результат, якого можна досягти за допомогою американської сили. Якщо Трамп прагнутиме цього, це буде великим досягненням. Але подивимося. Я маю на увазі, він прагне цього. Якщо він прагнутиме цього енергійно та діятиме потужно, він досягне своєї мети. Подивимося, чи готовий він це зробити”, ‒ додав дипломат.

  • Гербст також заявив, що Трампу зрештою доведеться посилити тиск на Путіна. За словами дипломата, американський президент говорив не справедливий, а тривалий мир. Той факт, що Трамп офіційно задекларував таке бажання, означає, що “це буде для нього проблемою, якщо він не буде ефективно досягати цієї мети”.
