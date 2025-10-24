Трампу зрештою доведеться посилити тиск на Путіна, ‒ експосол США в Україні

Президенту США Дональду Трампу зрештою доведеться посилити тиск на російського лідера Володимира Путіна.
Про це колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив в інтерв’ю Independence Avenue.
“Трамп ніколи не говорив про справедливий мир. Він говорив про тривалий мир. І він був досить послідовним у цьому. Тривалий мир уздовж поточної лінії фронту; тривалий мир, що передбачає серйозні можливості стримування РФ для України, щоб запобігти майбутній російській агресії — це те, чого він прагне”, ‒ сказав Гербст.
На думку експосла, Трамп має можливість досягти цього, якщо буде готовий чинити значний тиск на російську економіку та на російські сили на полі бою в Україні. Але робить він це неохоче, підкреслив Гербст.
Водночас він зазначив: той факт, що президент Сполучених Штатів офіційно задекларував таке бажання, означає, що “це буде для нього проблемою, якщо він не буде ефективно досягати цієї мети”.
“І тому я думаю, що зрештою йому доведеться чинити тиск на Путіна”, ‒ сказав Гербст.
На думку дипломата, Зеленський погодиться на тривалий мир, якщо він дійсно буде тривалим. “Він би не погодився на це з радістю, але, враховуючи обставини, я думаю, що він уже виявляв готовність це зробити. Це вимагатиме певних пояснень народу України, політикам. Але українці не дурні. Вони розуміють свої обставини”, ‒ зазначив Гербст.
- США запроваджують санкції проти найбільших російських нафтових компаній: “Роснефть” та “Лукойл”. Обмеження наберуть чинності у листопаді.
- За даними джерел, остаточним поштовхом стали нові удари РФ по українських містах, зокрема по дитячому садку, що сталися невдовзі після скасування запланованого саміту Трампа і Путіна в Будапешті. Трамп не став прямо коментувати ці удари, але вони викликали в нього роздратування. Це переконало президента, що Кремль зволікає і не налаштований на переговори. Трамп дійшов висновку, що “Путін водить його за ніс”.