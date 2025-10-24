Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Війна

Трампу зрештою доведеться посилити тиск на Путіна, ‒ експосол США в Україні

Трамп говорив не справедливий, а тривалий мир. Той факт, що президент Сполучених Штатів офіційно задекларував таке бажання, означає, що “це буде для нього проблемою, якщо він не буде ефективно досягати цієї мети”. 

Трампу зрештою доведеться посилити тиск на Путіна, ‒ експосол США в Україні
Фото: EPA

Президенту США Дональду Трампу зрештою доведеться посилити тиск на російського лідера Володимира Путіна. 

Про це колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив в інтерв’ю Independence Avenue

“Трамп ніколи не говорив про справедливий мир. Він говорив про тривалий мир. І він був досить послідовним у цьому. Тривалий мир уздовж поточної лінії фронту; тривалий мир, що передбачає серйозні можливості стримування РФ для України, щоб запобігти майбутній російській агресії — це те, чого він прагне”, ‒ сказав Гербст.

На думку експосла, Трамп має можливість досягти цього, якщо буде готовий чинити значний тиск на російську економіку та на російські сили на полі бою в Україні. Але робить він це неохоче, підкреслив Гербст.

Водночас він зазначив: той факт, що президент Сполучених Штатів офіційно задекларував таке бажання, означає, що “це буде для нього проблемою, якщо він не буде ефективно досягати цієї мети”. 

“І тому я думаю, що зрештою йому доведеться чинити тиск на Путіна”, ‒ сказав Гербст.

На думку дипломата, Зеленський погодиться на тривалий мир, якщо він дійсно буде тривалим. “Він би не погодився на це з радістю, але, враховуючи обставини, я думаю, що він уже виявляв готовність це зробити. Це вимагатиме певних пояснень народу України, політикам. Але українці не дурні. Вони розуміють свої обставини”, ‒ зазначив Гербст.

  • США запроваджують санкції проти найбільших російських нафтових компаній: “Роснефть” та “Лукойл”. Обмеження наберуть чинності у листопаді.
  • За даними джерел, остаточним поштовхом стали нові удари РФ по українських містах, зокрема по дитячому садку, що сталися невдовзі після скасування запланованого саміту Трампа і Путіна в Будапешті. Трамп не став прямо коментувати ці удари, але вони викликали в нього роздратування. Це переконало президента, що Кремль зволікає і не налаштований на переговори. Трамп дійшов висновку, що “Путін водить його за ніс”.
