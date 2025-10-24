WSJ: Трампу надали три варіанти санкцій проти РФ, він обрав середній за жорсткістю

За даними джерел, остаточним поштовхом ввести санкції для Трампа стали нові удари РФ по українських містах, зокрема по дитячому садку у Харкові.

Адміністрація Дональда Трампа надала йому три варіанти санкцій проти РФ, серед яких президент обрав середній за жорсткістю – проти двох найбільших російських нафтових компаній “Роснафти” та “Лукойла”, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Найжорсткіший варіант включав санкції проти промисловості РФ та найвищого керівництва Росії. Середній — проти енергосектору. Найм'якший — певні обмежувальні заходи.

За даними джерел, остаточним поштовхом стали нові удари РФ по українських містах, зокрема по дитячому садку, що сталися невдовзі після скасування запланованого саміту Трампа і Путіна в Будапешті. Трамп не став прямо коментувати ці удари, але вони викликали в нього роздратування. Це переконало президента, що Кремль зволікає і не налаштований на переговори. Трамп дійшов висновку, що “Путін водить його за ніс”.

Санкції вже спричинили реакцію на світових ринках: індійські нафтопереробники почали скорочувати закупівлі російської нафти, а китайські державні компанії тимчасово призупинили контракти.