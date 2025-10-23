Reuters: Індія готується різко скоротити закупівлі російської нафти після санкцій США

Мінфін США дав компаніям час до 21 листопада для завершення операцій з російськими нафтовими виробниками.

Індійські нафтопереробні компанії готуються значно скоротити імпорт російської нафти після запровадження нових санкцій США проти двох ключових російських виробників, спрямованих на зменшення доходів Москви для фінансування війни проти України.

Про це видання Reuters повідомили джерела в галузі.

Найбільший індійський покупець російської нафти, приватна компанія Reliance Industries, планує скоротити або взагалі зупинити імпорт російської нафти, повідомили два джерела, знайомі з ситуацією.

Державні переробники нафти Індії також переглядають документи щодо торгівлі російською нафтою, щоб гарантувати, що після санкцій США постачання не надходитимуть безпосередньо від санкціонованих "Роснефти" та "Лукойлу", повідомило джерело видання.

Мінфін США дав компаніям час до 21 листопада для завершення операцій з російськими нафтовими виробниками.

"Різке скорочення буде, хоча повної зупинки одразу не очікуємо, оскільки певні обсяги ще зайдуть на ринок до дедлайну", – сказало джерело в одній із нафтопереробних компаній.

Державні компанії Індії Indian Oil Corp (IOC), Bharat Petroleum (BPCL), Hindustan Petroleum (HPCL) та Mangalore Refinery (MRPL) перевіряють накладні на поставки російської нафти після 21 листопада, щоб уникнути купівлі нафти безпосередньо у підсанкційних компаній.

Як зазначають трейдери, індійські державні НПЗ рідко працюють напряму з "Роснефтью" або "Лукойлом". Зазвичай вони купують нафту через посередників.

Компанія Reliance, яка управляє найбільшим у світі нафтопереробним комплексом у Джамнагарі, штат Гуджарат, має довгострокову угоду на купівлю близько 500 тисяч барелів на день у "Роснефти" і також закуповує російську нафту через трейдерів.