Лідери ЄС домовилися зміцнити оборону блоку, зменшити залежність і посилити безпеку інфраструктури

Також велику увагу приділять співпраці з Україною у сфері оборонних інновацій і високих технологій.

Лідери ЄС підбили підсумки роботи, спрямованої на підвищення обороноздатності Європи до 2030 року, і домовилися працювати над посиленням позицій блоку.

Як ідеться у висновках саміту лідерів ЄС, оприлюднених на сайті Євроради, Рада заявила про намір рішуче підвищити оборонну готовність блоку до 2030 року, щоб забезпечити здатність ЄС діяти автономно та координовано перед сучасними та майбутніми загрозами.

Лідери ЄС наголосили, що війна Росії проти України становить екзистенційну загрозу для європейської та глобальної безпеки.

Також Європейська рада закликала держави-члени оперативно реалізувати пріоритетні напрями розвитку оборонних спроможностей за підтримки Європейського оборонного агентства (EDA). Країни ЄС мають до кінця року завершити створення так званих коаліцій спроможностей і розпочати реалізацію конкретних проєктів у першій половині 2026 року.

Також у ЄС вирішили, що блок зменшуватиме стратегічну залежність, ліквідовуватиме критичні прогалини у спроможностях і посилюватиме свою оборонно-промислову базу. Це має зміцнити здатність європейських виробників забезпечувати армії обладнанням у необхідних обсягах і темпах, а також підвищити конкурентоспроможність європейських компаній, зокрема малих і середніх підприємств.

Європейська рада рішуче засудила порушення повітряного простору кількох держав-членів і наголосила на необхідності посилення оборони всіх наземних, повітряних і морських кордонів ЄС, особливо на східному фланзі.

На тлі гібридних атак Росії та Білорусі і нещодавніх інцидентів у повітряному просторі ЄС, лідери Євросоюзу підкреслили важливість тісної співпраці держав-членів для зміцнення оборонних і безпекових можливостей, зокрема для захисту критичної інфраструктури — енергетичної, цифрової та підводної.

Європейська рада також закликала зосередитися на розвитку систем протиповітряної та протидронової оборони, використовуючи фінансові інструменти SAFE та EDIP, а також пришвидшити спільні проєкти у сфері космічних активів і технологій подвійного призначення, важливих для стратегічної автономії ЄС.

Для посилення оборонної промисловості лідери ЄС закликали держави-члени збільшити інвестиції у спільну розробку, виробництво та закупівлі озброєнь, підкресливши необхідність інтеграції оборонного ринку Євросоюзу і полегшення доступу до нього для малих і середніх підприємств.

Окремо наголосили на співпраці з Україною у сфері оборонних інновацій і високих технологій.

Європейська рада підтримала ідею щорічного звіту про оборонну готовність, який готуватимуть Європейське оборонне агентство, Єврокомісія та Високий представник ЄС. Також до кінця 2025 року Рада ЄС має представити пропозиції щодо зміцнення EDA.

Лідери країн підтвердили зобов’язання суттєво збільшити витрати на оборону, підтримали спрощення процедур фінансування та закликали Європейський інвестиційний банк активніше кредитувати оборонний сектор.

Європейська рада наголосила на важливості інноваційних технологій, трансформації оборонної промисловості, розвитку військової мобільності та співпраці з однодумцями, які поділяють цілі спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС.