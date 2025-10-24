Суд розглядав справу щодо можливих порушень під час внутрішніх виборів 2023 року у Республіканській народній партії Туреччини (CHP) ‒ головній світській опозиційній силі країни.

У Туреччині суд закрив справу, яка могла б усунути з посади лідера головної опозиційної партії країни Озгюра Озеля. Про це повідомляє Bloomberg.

Суд розглядав справу щодо можливих порушень під час внутрішніх виборів 2023 року у Республіканській народній партії Туреччини (CHP) ‒ головній світській опозиційній силі країни. Озель був призначений головою на цьому партійному з'їзді. Він з того часу активізував опозицію після років поразок та завдав шокуючої поразки керівній партії президента Реджепа Таїпа Ердогана на минулорічних муніципальних виборах.

Озель звинуватив судову систему у виконанні вказівок президента та у порушенні судових справ, що мали політичне підґрунтя проти нього. спрямованих проти його місця. Можливе усунення Озеля з посади загострило політичну напруженість у країні й підірвало довіру до економічного відновлення Туреччини — найбільшої не нафтової економіки Близького Сходу.

Хоча закрита була найсерйознішою загрозою для Озеля, його партія все ще стикається з низкою судових проблем. Багато мерів, які представляють СНР, перебувають за гратами або їм загрожує ув’язнення.