Вища виборча рада Туреччини дозволила опозиціонерам провести з’їзд у Стамбулі

У Туреччині Вища виборча рада постановила, що головна опозиційна партія може провести свій з'їзд для обрання нового керівництва свого стамбульського відділення.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рішення схвалили після позачергового засідання ради, скликаного у відповідь на рішення суду про призупинення з'їзду, який мав відбутися у середу.

Голова Вищої виборчої ради Ахмет Єнер заявив журналістам, що Республіканська народна партія (CHP) може продовжити свій стамбульський з'їзд.

“Процес скликання з'їзду, який розпочався, не може бути зупинений”, – сказав він.

Раніше суд зобов'язав CHP призупинити з'їзд, на якому планувалося переобрати Озгюра Челіка на посаду голови стамбульської організації партії. На початку вересня суд замінив Челіка довіреною особою.

Фото: Вікіпедія Озгюр Челік