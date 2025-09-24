Вища виборча рада Туреччини дозволила опозиціонерам провести з’їзд у Стамбулі

У Туреччині Вища виборча рада постановила, що головна опозиційна партія може провести свій з'їзд для обрання нового керівництва свого стамбульського відділення.
Про це повідомляє Bloomberg.
Рішення схвалили після позачергового засідання ради, скликаного у відповідь на рішення суду про призупинення з'їзду, який мав відбутися у середу.
Голова Вищої виборчої ради Ахмет Єнер заявив журналістам, що Республіканська народна партія (CHP) може продовжити свій стамбульський з'їзд.
“Процес скликання з'їзду, який розпочався, не може бути зупинений”, – сказав він.
Раніше суд зобов'язав CHP призупинити з'їзд, на якому планувалося переобрати Озгюра Челіка на посаду голови стамбульської організації партії. На початку вересня суд замінив Челіка довіреною особою.
- Цієї неділі Республіканська народна партія переобрала своїм лідером Озгюра Озеля, намагаючись захистити його та інших високопосадових партійних діячів від майбутнього рішення суду, яке може призвести до їх усунення.
- Озель вперше став головою Республіканської народної партії (CHP) у 2023 році, але президент Реджеп Таїп Ердоган назвав голосування “зіпсованим” та “шахрайським процесом”.
- 24 жовтня суд в Анкарі має винести рішення щодо того, чи анулювати результати з'їзду CHP 2023 року. Ця справа, на думку критиків уряду, свідчить про “сповзання” Туреччини до автократії під керівництвом Ердогана.