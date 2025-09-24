Вища виборча рада Туреччини дозволила опозиціонерам провести з’їзд у Стамбулі

Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСвіт

Вища виборча рада Туреччини дозволила опозиціонерам провести з’їзд у Стамбулі

Рішення схвалили після позачергового засідання ради, скликаного у відповідь на рішення суду про призупинення з'їзду, який мав відбутися сьогодні.

У Туреччині Вища виборча рада постановила, що головна опозиційна партія може провести свій з'їзд для обрання нового керівництва свого стамбульського відділення.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рішення схвалили після позачергового засідання ради, скликаного у відповідь на рішення суду про призупинення з'їзду, який мав відбутися у середу.

Голова Вищої виборчої ради Ахмет Єнер заявив журналістам, що Республіканська народна партія (CHP) може продовжити свій стамбульський з'їзд.

“Процес скликання з'їзду, який розпочався, не може бути зупинений”, – сказав він.

Раніше суд зобов'язав CHP призупинити з'їзд, на якому планувалося переобрати Озгюра Челіка на посаду голови стамбульської організації партії. На початку вересня суд замінив Челіка довіреною особою.

Озгюр Челік
Фото: Вікіпедія
Озгюр Челік

  • Цієї неділі Республіканська народна партія переобрала своїм лідером Озгюра Озеля, намагаючись захистити його та інших високопосадових партійних діячів від майбутнього рішення суду, яке може призвести до їх усунення.
  • Озель вперше став головою Республіканської народної партії (CHP) у 2023 році, але президент Реджеп Таїп Ердоган назвав голосування “зіпсованим” та “шахрайським процесом”.
  • 24 жовтня суд в Анкарі має винести рішення щодо того, чи анулювати результати з'їзду CHP 2023 року. Ця справа, на думку критиків уряду, свідчить про “сповзання” Туреччини до автократії під керівництвом Ердогана.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies