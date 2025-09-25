Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Світ

Аеропорт Ольборга в Данії закрито через дрони в повітряному просторі

Наразі від закриття постраждали чотири рейси.

Аеропорт Ольборга в Данії наразі закрито через дрони в його повітряному просторі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника аеропорту.

Втім, речник відмовився коментувати, про яку кількість дронів йдеться.

Він уточнив, що від закриття постраждали чотири рейси: два літаки SAS, один Norwegian та один рейс KLM.

  • В ніч на 23 вересня через виявлені декілька дронів був закритий рух літаків у найбільшому аеропорту Данії в Копенгагені. Щонайменше 15 рейсів було перенаправлено до інших аеропортів.
  • Після приблизно чотиригодинної павзи, пов'язаної з появою у повітряному просторі невідомих дронів, аеропорт Копенгагена відновив роботу.
