Аеропорт Ольборга в Данії закрито через дрони в повітряному просторі

Наразі від закриття постраждали чотири рейси.

Аеропорт Ольборга в Данії наразі закрито через дрони в його повітряному просторі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника аеропорту.

Втім, речник відмовився коментувати, про яку кількість дронів йдеться.

Він уточнив, що від закриття постраждали чотири рейси: два літаки SAS, один Norwegian та один рейс KLM.