Аеропорт Ольборга в Данії закрито через дрони в повітряному просторі

Аеропорт Ольборга в Данії наразі закрито через дрони в його повітряному просторі.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника аеропорту.
Втім, речник відмовився коментувати, про яку кількість дронів йдеться.
Він уточнив, що від закриття постраждали чотири рейси: два літаки SAS, один Norwegian та один рейс KLM.
- В ніч на 23 вересня через виявлені декілька дронів був закритий рух літаків у найбільшому аеропорту Данії в Копенгагені. Щонайменше 15 рейсів було перенаправлено до інших аеропортів.
- Після приблизно чотиригодинної павзи, пов'язаної з появою у повітряному просторі невідомих дронів, аеропорт Копенгагена відновив роботу.