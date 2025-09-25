Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ГоловнаСвіт

Польща на 100% заповнила свої газові сховища

Це найвищий рівень потужностей для зберігання серед усіх країн ЄС.

Газосховище (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Польща на 100% заповнила свої газові сховища. 

Про це повідомив міністр енергетики країни Мілош Мотика. 

"Газові сховища в Польщі наповнені на 100%. Це найвищий рівень потужностей для зберігання серед усіх країн Європейського Союзу. Це також гарантує енергетичну безпеку та забезпечує реальний захист від криз", - написав він у соцмережі Х. 

Окрім Польщі на більше ніж 90% свої ПСГ також заповнили Португалія (99,53%), Бельгія (94,02%), Румунія (92,37%), Чехія (92,19%), Італія (91,46%) і Франція (91,16%). 

Найменше газу накопичили Данія (46,31%), Швеція (54,13%) і Латвія (55,09%).
