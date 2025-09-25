Польща на 100% заповнила свої газові сховища.
Про це повідомив міністр енергетики країни Мілош Мотика.
"Газові сховища в Польщі наповнені на 100%. Це найвищий рівень потужностей для зберігання серед усіх країн Європейського Союзу. Це також гарантує енергетичну безпеку та забезпечує реальний захист від криз", - написав він у соцмережі Х.
Окрім Польщі на більше ніж 90% свої ПСГ також заповнили Португалія (99,53%), Бельгія (94,02%), Румунія (92,37%), Чехія (92,19%), Італія (91,46%) і Франція (91,16%).
Найменше газу накопичили Данія (46,31%), Швеція (54,13%) і Латвія (55,09%).
- У 2024 році Євросоюз накопичив необхідний для проходження зими газ більш ніж на два місяці раніше від плану. Газові сховища Європи були заповнені на 90% ще 19 серпня, а станом на 1 листопада – на понад 95%.
- Україна планує накопичити щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу на опалювальний сезон 2025-2026.