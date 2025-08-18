КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Україна планує накопичити щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу на опалювальний сезон 2025-2026

Із них 4,6 млрд кубометрів - імпорт. 

Україна планує накопичити щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу на опалювальний сезон 2025-2026
Світлана Гринчук
Фото: Міністерство енергетики України

До початку опалювального сезону 2025-2026 років заплановано накопичити щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу.

Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час виступу на презентації Програми дій уряду, передає Укрінформ

"Мета по природному газу до початку опалювального сезону - мінімум 13,2 млрд кубометрів; із них 4,6 млрд кубометрів - імпорт", - Гринчук.

Вона наголосила, що закачування газу іде згідно з планом, іноді - навіть із випередженням планових показників.

"Думаю, і по газу, і по вугіллю у нас буде достатньо запасів для проходження опалювального сезону", - додала Гринчук.
