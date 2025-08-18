Україна планує накопичити щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу на опалювальний сезон 2025-2026

До початку опалювального сезону 2025-2026 років заплановано накопичити щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу.

Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час виступу на презентації Програми дій уряду, передає Укрінформ.

"Мета по природному газу до початку опалювального сезону - мінімум 13,2 млрд кубометрів; із них 4,6 млрд кубометрів - імпорт", - Гринчук.

Вона наголосила, що закачування газу іде згідно з планом, іноді - навіть із випередженням планових показників.

"Думаю, і по газу, і по вугіллю у нас буде достатньо запасів для проходження опалювального сезону", - додала Гринчук.