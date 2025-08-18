Україна планує накопичити щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу на опалювальний сезон 2025-2026

До початку опалювального сезону 2025-2026 років заплановано накопичити щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу.
Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час виступу на презентації Програми дій уряду, передає Укрінформ.
"Мета по природному газу до початку опалювального сезону - мінімум 13,2 млрд кубометрів; із них 4,6 млрд кубометрів - імпорт", - Гринчук.
Вона наголосила, що закачування газу іде згідно з планом, іноді - навіть із випередженням планових показників.
"Думаю, і по газу, і по вугіллю у нас буде достатньо запасів для проходження опалювального сезону", - додала Гринчук.
- У 2023 році Україна достроково закачала у сховища плановий обсяг газу на зиму - 14,7 млрд кубометрів. Це - саме та кількість, якої має вистачити для проходження опалювального сезону за будь-яких обставин. Зокрема, і з урахуванням затрат для додаткової генерації електроенергії.
- Минулого року до опалювального сезону готувалися за спеціально розробленим алгоритмом. Це був уже другий опалювальний сезон, коли використовуватимемо лише український газ. За минулий рік видобуток газу в Україні зріс до 13,9 млрд кубометрів. Крім того, за рік компанія пробурила 370 тисяч метрів. Це на 14% більше, ніж у 2023 році та є максимальним показником за останні роки.
- У червні цього року уряд затвердив план підготовки до опалювального сезону 2025/26.