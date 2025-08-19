КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Кількість постраждалих внаслідок удару росіян по Запоріжжю зросла

Госпіталізували ще двох підлітків.

Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Медична допомога знадобилася двом підліткам, які постраждали від атаки росіян на Запоріжжя

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації.

16-річна дівчина та 14-річний хлопець госпіталізовані. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. 

Таким чином внаслідок російського удару по обласному центру вже 36 поранених. Троє людей ‒ загинули.

  • Унаслідок удару РФ по Запоріжжя 10 серпня постраждала 21 людина. Тоді один з російських ударів поцілив по території центрального автовокзалу. Другий удар росіяни завдали по клініці Запорізького медичного університету. 
