Кількість постраждалих внаслідок удару росіян по Запоріжжю зросла

Таким чином внаслідок російського удару по обласному центру вже 36 поранених. Троє людей ‒ загинули.

16-річна дівчина та 14-річний хлопець госпіталізовані. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації.

Медична допомога знадобилася двом підліткам, які постраждали від атаки росіян на Запоріжжя .

Госпіталізували ще двох підлітків.

