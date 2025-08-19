Кількість постраждалих внаслідок удару росіян по Запоріжжю зросла

Медична допомога знадобилася двом підліткам, які постраждали від атаки росіян на Запоріжжя.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації.
16-річна дівчина та 14-річний хлопець госпіталізовані. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Таким чином внаслідок російського удару по обласному центру вже 36 поранених. Троє людей ‒ загинули.
- Унаслідок удару РФ по Запоріжжя 10 серпня постраждала 21 людина. Тоді один з російських ударів поцілив по території центрального автовокзалу. Другий удар росіяни завдали по клініці Запорізького медичного університету.