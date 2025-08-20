ЦПД: Росія намагається переконати Захід, що може захопити Донеччину вже цього року, що не відповідає реаліям на фронті

Попри велику кількість російських військ на Донеччині, поповнення резервами не компенсує втрат, які становлять в середньому 1200 людей на добу.

Росія намагається переконати Захід, що може захопити Донеччину вже цього року, що не відповідає реаліям на фронті, повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

“росіяни все ще намагаються тиснути на фронті, особливо на Сході. Паралельно служба зовнішньої розвідки рф намагається переконати по своїх каналах на Заході, що їх армія може захопити всю Донеччину вже цього року. Звісно ж дана інформація взагалі не відповідає дійсності та реаліям на фронті”, – написав Коваленко.

Він зазначив, що їхні щоденні втрати вбитими та пораненими з початку року в середньому становлять 1200 людей. Попри велику кількість військ, які задіяні на Донеччині, поповнення резервами не компенсує втрати зараз, які ворог несе в щоденних штурмах.

“Так, бої дуже складні. Але росія не здатна захопити Донеччину”, – зауважив глава ЦПД.