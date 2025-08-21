Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
До Дня Незалежності ПриватБанк запускає у Приват24 колекцію скінів «Україна очима військових» Новини компаній

А також пропонує всім українцям доєднатися до ініціативи #ПокажиСвоюУкраїну.

До Дня Незалежності України ПриватБанк зібрав фотографії, зроблені українськими захисниками і захисницями, щоб дати можливість кожному побачити Україну такою, якою її бачать воїни на передовій. 

"Ми створили колекцію скінів у Приват24 «Україна очима військових», яку ви можете встановити на свої картки в Приват24 вже сьогодні. Як нагадування, що навіть серед війни можна побачити справжню красу своєї країни", - йдеться у повідомленні.

"Це Україна, яку сьогодні бачать наші військові: схід сонця на межі Миколаївської та Херсонської областей, терикони Донеччини, острів Зміїний після обстрілу, де на передньому плані швидкісні човни ГУР МОУ. Ці кадри - погляд крізь досвід і безмежну любов до рідної землі. У кожному - не тільки мальовничі види, а й невидима історія: про боротьбу, надію, силу та красу очима Ірини Рибакової (93-тя ОМБР Холодний Яр, Харківщина), Антона Шевельова (МОУ, Донеччина), Олега Петрасюка (24 ОМБР ім. короля Данила, Херсонщина), Вадима Ворошилова (Karaya, Повітряні сили України), "Лучника" (ЦСО "А" СБУ, Донеччина), Павла Вишебаби (68 ОЄБр, Харківщина), "Міністра" (ГУР, о. Зміїний) та Юрія Горського, (12 ОЦСП, Харківщина)", - зазначили також у ПриватБанку.

Крім того, щоб ця ініціатива стала діалогом із захисниками, Приватбанк пропонує усім охочим доєднатися до ініціативи.

"Діліться власними світлинами України — такою, якою ви її бачите зараз: ваше місто, вулиця, парк чи вид з вікна. Публікуйте фото з хештегом #ПокажиСвоюУкраїну, щоб разом створити велику мапу краси та стійкості країни.

Або доєднуйтесь до ініціативи через Instagram: використовуйте шаблон від команди ПриватБанку і публікуйте свій особистий куточок свободи та місце сили. 

Бо Україна — це те, що ми бачимо, відчуваємо й підтримуємо разом", - йдеться у повідомленні.
