На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСуспільствоВійна

Командувач СБС повідомив про удар по НПС “Унеча”

Це найбільший вузол магістральної мережі нафтопроводів “Дружба”.

Командувач СБС повідомив про удар по НПС “Унеча”
СБС ударили по НПС “Унеча”
Фото: Скрінгот з відео

В кінці доби 21 серпня оператори Сил безпілотних систем (СБС) завдали удару по станції нафтопроводу “Дружба” “Унеча”.

Про це повідомив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

Він уточнив, що удару завдали оператори 14 полку Сил безпілотних систем.

Бровді також написав “Даєш ремонт за 48 годин” - вочевидь, маючі на увазі відновлення постачання нафти через нафтопровід “Дружба” після ураження нафтоперекачувальної станції "Нікольскоє" у Тамбовській області Росії.

Також він написав “Ruszkik haza!” - “Росіяни йдіть додому!” в перекладі з угорської.

“Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується…” - підсумував Бровді.

  • У ніч на 13 серпня в місті Унеча Брянській області РФ та районі пролунала серія вибухів, після чого на НПС “Унеча” розпочалася сильна пожежа.
  • “Унеча” є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів “Дружба”, що належить холдингу АК “Транснефтепродукт” і який задіяний у забезпеченні ВПК країни-агресорки. Основна функція станції – транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить близько 9 тис. км.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies