В кінці доби 21 серпня оператори Сил безпілотних систем (СБС) завдали удару по станції нафтопроводу “Дружба” “Унеча”.

Про це повідомив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

Він уточнив, що удару завдали оператори 14 полку Сил безпілотних систем.

Бровді також написав “Даєш ремонт за 48 годин” - вочевидь, маючі на увазі відновлення постачання нафти через нафтопровід “Дружба” після ураження нафтоперекачувальної станції "Нікольскоє" у Тамбовській області Росії.

Також він написав “Ruszkik haza!” - “Росіяни йдіть додому!” в перекладі з угорської.

“Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується…” - підсумував Бровді.