На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Купʼянськ: двоє людей загинули, ще четверо постраждали

Ворог бив по місту двічі.

Росіяни атакували Купʼянськ: двоє людей загинули, ще четверо постраждали
наслідки одного з російських обстрілів Купʼянська

22 серпня російська армія завдала ударів по місту Купʼянськ. Є жертви.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Так, сперш обстріл зафіксували о 8.30. Від атаки РФ загинув чоловік, якому напередодні виповнився 61 рік.

Тоді  орієнтовно о 14.00 збройні сили РФ повторно атакували місто. У результаті обстрілу загинула 66-річна жінка. Крім того, троє жінок та ще один чоловік отримали гострий шок.

  • Минулої доби унаслідок обстрілів РФ на Харківщині одна людина загинула, троє постраждали. Ударів ворога зазнали 9 населених пунктів Харківської області.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies