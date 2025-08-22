Росіяни атакували Купʼянськ: двоє людей загинули, ще четверо постраждали

наслідки одного з російських обстрілів Купʼянська

22 серпня російська армія завдала ударів по місту Купʼянськ. Є жертви.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Так, сперш обстріл зафіксували о 8.30. Від атаки РФ загинув чоловік, якому напередодні виповнився 61 рік.

Тоді орієнтовно о 14.00 збройні сили РФ повторно атакували місто. У результаті обстрілу загинула 66-річна жінка. Крім того, троє жінок та ще один чоловік отримали гострий шок.