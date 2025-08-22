Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині одна людина загинула, троє – постраждали. Ударів ворога зазнали 9 населених пунктів Харківської області.
Про це розповіли начальник ОВА Олег Синєгубов та обласна прокуратура.
У с. Курганне Вільхуватської громади загинув 59-річний чоловік, постраждали 60-річна і 53-річна жінки, а у с. Митрофанівка Дворічанської громади постраждав 45-річний чоловік.
У прокуратурі уточнили, що 22 серпня близько 4:00 російські FPV-дрони атакували селище Курганне Купʼянського району. Влучання зафіксовано по приватному житловому сектору, спалахнула пожежа. Пошкоджено будинки, господарчі споруди.
Ворог атакував Чугуївський район, попередньо, 7 БпЛА типу «Герань-2».
З 01:05 до 02:33 у м. Чугуїв і с. Малинівка окупанти обстріляли два цивільні підприємства, що кілька років не працюють. Внаслідок атаки загорівся дах раніше зруйнованої будівлі, складські будівлі та автомобіль.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 7 БпЛА типу «Герань-2»;
- 2 fpv-дрони;
- 3 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Слатине);
- у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Лісна Стінка, с. Курганне);
- у Чугуївському районі пошкоджено 2 недіючі підприємства, автомобіль (м. Чугуїв, с. Малинівка);
- у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, електромережі (с. Івашки).
На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів марно намагався просунутися поблизу населених пунктів Синельникове, Вовчанськ, Хатнє, Амбарне, Западне та в напрямку Колодязного.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Куп’янська.
- На Харківщині унаслідок детонації ворожої міни постраждав 19-річний хлопець.