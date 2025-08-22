«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині одна людина загинула, троє – постраждали

Ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області.

наслідки російської атаки
Фото: Харківська облпрокуратура

Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині одна людина загинула, троє – постраждали. Ударів ворога зазнали 9 населених пунктів Харківської області. 

Про це розповіли начальник ОВА Олег Синєгубов та обласна прокуратура.

У с. Курганне Вільхуватської громади загинув 59-річний чоловік, постраждали 60-річна і 53-річна жінки, а у с. Митрофанівка Дворічанської громади постраждав 45-річний чоловік.

У прокуратурі уточнили, що 22 серпня близько 4:00 російські FPV-дрони атакували селище Курганне Купʼянського району. Влучання зафіксовано по приватному житловому сектору, спалахнула пожежа. Пошкоджено будинки, господарчі споруди. 

Ворог атакував Чугуївський район, попередньо, 7 БпЛА типу «Герань-2».

З 01:05 до 02:33 у м. Чугуїв і с. Малинівка окупанти обстріляли два цивільні підприємства, що кілька років не працюють. Внаслідок атаки загорівся дах раніше зруйнованої будівлі, складські будівлі та автомобіль. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 7 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 3 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Слатине);
  • у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Лісна Стінка, с. Курганне);
  • у Чугуївському районі пошкоджено 2 недіючі підприємства, автомобіль (м. Чугуїв, с. Малинівка);
  • у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, електромережі (с. Івашки). 

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів марно намагався просунутися поблизу населених пунктів Синельникове, Вовчанськ, Хатнє, Амбарне, Западне та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Куп’янська.

  • На Харківщині унаслідок детонації ворожої міни постраждав 19-річний хлопець.
