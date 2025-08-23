На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаСуспільствоВійна

Двоє людей загинули і ще п'ятеро – постраждали унаслідок обстрілів РФ на Харківщині

Ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів області.

Двоє людей загинули і ще п'ятеро – постраждали унаслідок обстрілів РФ на Харківщині
У Куп’янську залишається менше тисячі жителів
Фото: Суспільне Харків

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 2 людини загинули, 5 – постраждали.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Куп'янську загинули 61-річний чоловік і 66-річна жінка, постраждали 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років. У с. Курганне Вільхуватської громади постраждала 62-річна жінка. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Прудянка);
  • у Куп'янському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Приколотне); 
  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нижче Солоне).

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового.
