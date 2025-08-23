Двоє людей загинули і ще п'ятеро – постраждали унаслідок обстрілів РФ на Харківщині

У Куп’янську залишається менше тисячі жителів

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 2 людини загинули, 5 – постраждали.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Куп'янську загинули 61-річний чоловік і 66-річна жінка, постраждали 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років. У с. Курганне Вільхуватської громади постраждала 62-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 КАБ;

1 БпЛА типу «Молнія»;

2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Прудянка);

у Куп'янському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Приколотне);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нижче Солоне).

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового.