​Армія ворога за добу втратила 840 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 840 окупантів, 5 російських танків, 4 бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи і 86 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасшатабного вторгнення російські війська втратили близько 1 075 160 осіб.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies