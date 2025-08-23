​Армія ворога за добу втратила 840 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 840 окупантів, 5 російських танків, 4 бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи і 86 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 075 160 (+840) осіб
- танків – 11129 (+5) од
- бойових броньованих машин – 23164 (+4) од
- артилерійських систем – 31858 (+23) од
- РСЗВ – 1472 (+0) од
- засоби ППО – 1210 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52935 (+148)
- крилаті ракети /– 3598 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59512 (+86)
- спеціальна техніка – 3944 (+0).
Дані уточнюються.