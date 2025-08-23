Екоактивісти звернули увагу, що Закарпатська ОДА подала до Кабміну проєкт про зміну цільового призначення на лісових ділянках під рекреацію. Це потенційно дозволить забудовувати ці землі. Паралельно Закарпатська облрада всупереч своїм повноваженням змінила межі лісового заказника “Темнатик”.

В новому розслідуванні журналістів Bihus Info йдеться, що в останні місяці колишній посадовець часів Януковича, а нині депутат Закарпатської облради Владислав Каськів систематично їздить до Києва на зустрічі з нардепом Сергієм Льовочкіним. Окрім них на ці зустрічі приїжджають забудовники та посадовці різних часів. Журналісти припускають, що на них обговорюють, зокрема, і проєкт гірськолижного курорту “Боржава” на Закарпатті, за який Каськів брався ще 15 років тому.

Зокрема, Каськів та Льовочкін щонайменше двічі зустрічалися з нардепом Ігорем Палицею. Він підтвердив, що обговорювали проєкт курорту в Пилипці.

“Каськів розповідав про курорт Боржаву, що вони там збираються робити, щоб я їх проконсультував. Я сказав, що ні, мені не цікаво”, – пояснив Палиця.

Також на зустрічах в інші дні журналісти помітили експрезидента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра. Він повідомив, що тема розмови не стосувалася курорту. Проте, в один з днів разом з ним був бізнесмен-забудовник Валерій Кодецький.

Кодецький разом з Ренатою Гусейновою (за даними журналістів Hromadske, вона – цивільна дружина Каськіва) та Андрієм Вінграновським (чоловік сестри Льовочкіна – Юлії) мають спільну компанію ТОВ “Боржава центр”.

Окрім того, оточення Каськіва, освоює землю у Пилипці та навколо. Зокрема, батько Гусейнової та пов’язаний з Каськівим австрійський інвестор Гернот Ляйтнер оформили право земельного сервітуту на 25 га у Пилипці під встановлення гірськолижних витягів.

“Ми отримали всі документи, всі копії картографічних матеріалів, і в цьому рішенні написано “виявилось, що заказник має знаходитись не з одного боку хребта, а з іншого боку хребта. Наклавши це на карту ми побачили, що за дуже дивним співпадінням, виключили з заказника саме ті ділянки, які заважають будівництву майбутнього курорту”, – пояснив Петро Тєстов, аналітик ГО “Українська природоохоронна група”.

Усі ці землі практично по контуру обходять 460 гектарів, які фірми, записані на оточення Каськіва, ще в часи Януковича, скупили за виведені з Держінвестпроекту, яким і керував Каськів, гроші. Після рішення суду ці ділянки опинилися у розпорядженні АРМА, яке вже шість разів виставляла їх на торги. Але бажаючих не знайшлося.

Зважаючи на все це, можна припустити, що наразі проєкт курорту Каськіва і Ко може розростися на 800 гектарів.

Журналісти зазначають, що Владислав Каськів – людина, яка 15 років тому, як голова Держінвестпроекту, вже бралася за будівництво курорту на Закарпатті. Тоді йшлося про національний проєкт “Олімпійська надія”. Щоправда, курорту тоді так ніхто і не побачив. Справа у тому, що Каськів та його оточення вивели з Держінвестпроекту 260 млн грн на свої фірми. Почалися розслідування та суди. Каськів втік, але пізніше був екстрадований з Панами. Однак, по суті уникнув відповідальності у цій справі – бо такими були умови його екстрадиції.

“У 2020-му амбіція з курортом реінкрарнувалась на Банковій уже при Зеленському. Хоча й тоді за спиною австрійського інвестора, який презентував проєкт в ОП, стояв Каськів. Проте й тоді не склалося. Після початку повномасштабного вторгнення Каськів засвітився в історії журналістів “Hromadske”, коли місцеві жителі почали скаржитися на погрози і віджим землі. А на оглядини проєкту в Пилипець приїхав голова президентської фракції Давид Арахамія”, – розповіли розслідувачі.