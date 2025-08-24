Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту.

Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони спільно з бійцями Третьої штурмової бригади провели успішну наступальну операцію та вибили російські війська з населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.

Про це повідомило ГУР МО.

У штурмі брали участь підрозділ "Артан" департаменту активних дій ГУР МО та 2-й штурмовий батальйон Третьої штурмової бригади.

Ооперація застала противника раптово: ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту.

"Завдяки злагодженій роботі розвідки, штурмовиків, важкої техніки та БПЛА українські підрозділи поліпшили тактичне положення та посилили оборону смуги на напрямку. Станом на зараз Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії. Наші прапори повертаються туди, де й мають бути", – йдеться в повідомленні.